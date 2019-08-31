فيلم "طفيلى" الكورى الجنوبى يتلقى دعوات من مهرجانات أمريكا الشمالية

تلقى فيلم "طفيلي" الكوري الجنوبي للمخرج بونغ جون-هو، دعوات للمشاركة في المهرجانات السينمائية المقرر عقدها في أمريكا الشمالية، قبيل طرحه هناك في يوم 11 أكتوبر المقبل.



وقالت شركة "سي جاي إنترتينمنت" يوم الجمعة إن فيلم "طفيلي" تلقى دعوة من مهرجان تيلورايد السينمائي الذي انطلق في يوم 30 أغسطس (بتوقيت أمريكا) في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة.



كما حصل الفيلم على دعوة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي يعتبر أكبر مهرجان سينمائي في أمريكا الشمالية، وسينطلق في يوم 5 سبتمبر المقبل، فضلا عن مهرجان نيويورك السينمائي المقرر افتتاحها في يوم 27 من الشهر القادم.



ومن المقرر أن يحضر المخرج "بونغ" المهرجانات الأربع سالفة الذكر، وسيشارك بطل الفيلم "سونغ كانغ-هو" في مهرجاني تيلورايد وتورونتو.