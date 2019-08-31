ترقب فى السودان لإعلان الحكومة الجديدة اليوم

يترقب السودانيون اليوم السبت إعلان رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك، عن تشكيل حكومته التي ستدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية والتي ستستمر فترة 39 شهرًا.



وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن مساء الأربعاء، في تصريح مقتضب، عن تأجيل التشكيل الحكومي لمدة 48 ساعة، قائلًا إنه تم "الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد".



ونقلت قناة روسيا اليوم مساء أمس نقلا عن مراسلها، عن مصدر بقوى الحرية والتغيير عن إلغاء المجالس الخمسة وإعطاءها صفة وزارة، وذلك بناء على رغبة رئيس الوزراء وهي "الإعلام والبيئة والشباب والرياضة والثقافة والاتصالات".



وأشار المصدر إلى أنه تم إدراج السيرة الذاتية لمرشحين بأربع وزارات بجانب استكمال بقية المرشحين لذات الوزارات بطلب من حمدوك، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية صباح السبت.



وتنص الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس الجاري، على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المجلس العسكري بمجلس السيادة.