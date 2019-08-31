القوات الحكومية تصد هجومًا لطالبان فى أفغانستان

لقى اثنان على الأقل من عناصر قوات الأمن الأفغانية و15 من مقاتلي طالبان مصرعهم أثناء قيام قوات الأمن الأفغانية بصد هجوم لطالبان على مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز شمالي أفغانستان اليوم السبت، حسبما أكد متحدث باسم حكومة الولاية.



يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات بين الحكومة الافغاينية وحركة طالبان تسير بشكل جيد جدًا، لكن لم يتم بعد الوصول لاتفاق.



يذكر أنه في حالة الوصول لاتفاق بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان، فانه بموجب هذا الاتفاق سوف توقف طالبان من عملياتها الارهابية في أفغانستان مقابل الانسحاب الكلي للقوات الامريكية من أفغانستان، فيما يقول محللون ان هذا الانسحاب الكامل قد يزيد من فرصة عودة داعش.