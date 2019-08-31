الدولية للهجرة تعيد 148 مهاجرًا نيجريًا من ليبيا إلى بلادهم

أُعيد 148 مهاجرًا نيجريًّا، مساء الخميس، إلى بلادهم عبر طائرة من ليبيا حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال، حسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.



وقالت المنظّمة في نيامي "استقبلت المنظمة الدولية للهجرة وساعدت 148 مهاجرًا نيجريًّا وصلوا على متن طائرة مستأجرة من ليبيا"، مشيرة إلى أنه من بين هؤلاء المهاجرين هناك "أربعة كانوا موجودين" في مركز احتجاز تعرّض للقصف في 2 يوليو بالقرب من طرابلس"، بحسب ما أوضحت المنظمة على فيسبوك.



وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم.



وبذلك، يرتفع عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير على متن طائرات بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا إلى ألف شخص، استنادا الى أرقام المنظمة الدولية للهجرة.