الصين تطلق قمرين صناعيين بنجاح

أطلقت الصين، اليوم السبت، بنجاح قمرين صناعيين للأبحاث إلى المدار باستخدام مركبة إطلاق كويتشو -1 أ للوقود الصلب، حسبما ذكرت هيئة علوم وصناعة الطيران والفضاء الصينية.



وانطلق الصاروخ في الساعة 7:41 صباحًا، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما.



ويُعد صاروخ كوايتشو - 1 إيه، الذي يعني باللغة الصينية (السفينة السريعة)، صاروخا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب ويتمتع بموثوقية عالية وفترة إعداد قصيرة. وقد طورته شركة تابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ويستخدم رئيسيا لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى المدار المنخفض.



ويعتبر إطلاق يوم السبت المهمة الثالثة لصاروخ كي زد - 1 إيه.



وتم تطوير احد القمرين الصناعيين، اللذين تم إطلاقهما حديثًا، من قبل أكاديمية الإبتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى.



أما القمر الصناعي الآخر، الذي طورته شركة سبيستي المحدودة (تشانغشا)، وهي شركة صينية خاصة للفضاء التجاري، فسيستخدم لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي.