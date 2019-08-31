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اقتصاد

السويد تزيد الإنفاق الدفاعى بمقدار 500 مليون دولار

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة السويدية أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 5 مليارات كرونة سويدية (500 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2022 و2025.

وتوصلت الأحزاب الرئيسية في الحكومة السويدية إلى توافق في الآراء بشأن القرار، وأعلنت ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن كل من الأحزاب التي تدعم الاتفاقية، وفقا لمحطة الإذاعة السويدية ((إس في تي)).

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست في المؤتمر الصحفي إنه "لأمر مرضي للغاية أن نكون قادرين على المشاركة في هذا نظرا لأنه إشارة قوية على المسؤولية المشتركة".

وأفاد آلان ويدمان، المتحدث باسم الدفاع عن الحزب الليبرالي بأن "(هذه النتيجة) توفر لنا الظروف اللازمة لبدء إعادة بناء الدفاع العسكري السويدي بجدية".

وتشمل عملية "إعادة البناء" هذه توسيع قوام قوة الدفاع السويدية من 60 ألف إلى 90 ألف فرد (بمن فيهم المدنيون والحرس الوطني)، بالإضافة إلى مضاعفة المجندين من 4000 إلى 8000. وستقوم إعادة البناء المقترحة بإنشاء المزيد من قواعد القوات الجوية وتوسيع الأساطيل وتعزيز أنظمة الأسلحة وتحديث المركبات.

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