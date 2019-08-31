الأمم المتحدة: الهجمات المسلحة تعمل على تدهور الوضع فى بوركينا فاسو

أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني تدهور في أنحاء من بوركينا فاسو بسبب الهجمات المسلحة وانعدام الأمن.



وقالت فلورنسيا سوتو نينو مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الهجمات المسلحة وانعدام الأمن في هذا البلد الإفريقي ما زالا يؤثران على أنحاء من الشمال والشرق، ويتسببان في نزوح قسري وزيادة في أعداد المحتاجين للمساعدة والحماية.



فقد نزح 30 ألف شخص في المتوسط شهريا عن ديارهم منذ بداية هذا العام. وفي الوقت الراهن، يعيش أكثر من 270 ألف نازح داخلي في مجتمعات مضيفة أو مواقع نزوح.



وتابعت قائلة إن الحصول على الغذاء وسبل العيش والخدمات الأساسية أصبح متزايد الصعوبة بالنسبة لكل من المجتمعات النازحة والمضيفة.



وأشارت إلى أنه "خلال شهر يوليو، كانت هناك زيادة بنسبة 35 في المائة تقريبا في عدد المنشآت الصحية التي أُغلقت بسبب انعدام الأمن، وهو ما حرم أكثر من 625 ألف شخص من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية".



وأضافت أن "أكثر من ألفي مدرسة اضطرت إلى غلق أبوابها، وهو ما حرم أكثر من 330 ألف طفل من التعليم".



وتجري حاليا جهود إغاثة، تقودها الحكومة بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لتحسين وضع الغذاء والمياه والخدمات الصحية وحماية المدنيين المتضررين.