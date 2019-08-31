انخفاض معدل البطالة بالبرازيل فى الفترة من مايو إلى يوليو

انخفض معدل البطالة في البرازيل إلى 11.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة بين مايو ويوليو، حسبما ذكر تقرير صادر عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء الذي تديره الدولة.



وتراجع هذا المعدل، الذي يعني أن هناك نحو 12.6 مليون شخص عاطل عن العمل في البرازيل، مقارنة مع الرقم في الربع السابق (فبراير-إبريل)، عندما كان 12.5 في المائة. وكان المعدل في نفس الفترة من 2018 قد سجل 12.3 في المائة.



وانخفض عدد البرازيليين العاطلين عن العمل بنسبة 4.6 في المائة، أو 609 آلاف شخص، في الربع المنتهي في يوليو، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للتقرير.



وأفاد التقرير أن انتعاش سوق العمل يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة العمالة غير الرسمية والعمالة المنقوصة.



وتزامن هذا الانخفاض في معدل البطالة أيضا مع خلق وظائف رسمية.



في يوليو، تم إنشاء 43280 فرصة عمل جديدة، وبلغ عدد الوظائف الجديدة المتراكمة في العام حتى ذلك الشهر 461411، أي بزيادة قدرها 2.93 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.