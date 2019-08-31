اتفاق بين مقدونيا الشمالية وقبرص على إقامة العلاقات الدبلوماسية

أعلنت قبرص ومقدونيا الشمالية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لأول مرة.



صدر الإعلان عن وكالة الأنباء القبرصية، في تقرير ورد من هلسنكي، حيث عُقد اجتماع بين وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس ونظيره بمقدونيا الشمالية نيكولا ديميتروف على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.



كما حضر جزء من الاجتماع وزراء خارجية دول البلقان الذين تمت دعوتهم إلى هلسنكي.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية من هلسنكي، "أن وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس وقع بيانًا مشتركًا مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية نيكولا ديميتروف يقضى بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".



وأفادت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية، في بيان، بأن إقامة العلاقات الدبلوماسية تفتح الإمكانات لتطوير الحوار السياسي على جميع المستويات وتعميق التعاون الاقتصادي والثقافي وجميع أشكال التعاون الأخرى بين البلدين.



وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف ديميتروف هذه اللحظة بأنها مناسبة جليلة طال انتظارها.