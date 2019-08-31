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رياضة

كيز تقاتل وتهزم كينين وتبلغ دور 16 فى أمريكا المفتوحة

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:59 ص
جريدة الدستور
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اجتازت ماديسون كيز مشكلة صحية في المجموعة الثانية لتفوز 6-3 و7-5 على مواطنتها الأمريكية صوفيا كينين، وتصعد إلى دور الستة عشر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعام الخامس على التوالي، يوم الجمعة.

واستغلت اللاعبة الأمريكية، المصنفة العاشرة، تألقها في ضربات الإرسال لتحسم المجموعة الأولى لكن مستواها تراجع بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية، حيث تم اختبار نبضها وضغط الدم خلال تأخرها 4-3.

لكن كيز، التي خسرت أمام سلون ستيفنز في نهائي 2017، ثم نعومي أوساكا في الدور قبل النهائي العام الماضي، عادت قوية إلى الملعب وكسرت إرسال منافستها في الشوط الحادي عشر.

وقالت كيز: "لم أكن أشعر أني على ما يرام بنسبة 100% الليلة لكني سعيدة جدًا أنه كان بوسعي التأهل بالفوز بمجموعتين (متتاليتين)، كانت الأمور ستصبح أصعب كثيرًا لو كنت مضطرة إلى خوض مجموعة إضافية".

وأضافت: "هذا اختبار بكل تأكيد لكني سعيدة جدًا أنه كان بوسعي تجهيز نفسي".

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