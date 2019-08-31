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اقتصاد

نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الرابع على التوالى

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انكمش نشاط المصانع في الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يغذي استمرار الضعف في قطاع التصنيع الضخم في الصين التكهنات بأن بكين بحاجة لأن تقدم مزيدا من الحوافز على نحو أسرع لتجنب أكبر تراجع في اقتصادها في عقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 49.5 نقطة في أغسطس من 49.7 في يوليو، وذلك دون حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر مسح لـ"رويترز" أن المحللين توقعوا أن يبقى المؤشر في أغسطس دون تغيير عن الشهر السابق له، وأظهر المؤشر أن الخلافات التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة، فضلًا عن ضعف الطلب العالمي يواصلان التأثير سلبًا على الصادرات الصينية.

وانخفضت طلبيات التصدير للشهر 15 على التوالي في أغسطس، وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 47.2 من 46.9 في يوليو.

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