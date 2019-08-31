حبس حلاق قتل مسنة بحدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس حلاق لاتهامه بقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة واغتصابها بعد فشله فى سرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث تبين أن الحلاق جار السيدة العجوز بمنطقة حدائق القبة، وأنه على علم بتواجدها بمفردها داخل شقتها، فظل يفكر في حيلة للدخول إلى شقتها وسرقتها.



وأضافت التحقيقات، أن المتهم تسلل إلى شقة المجني عليها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية، وأثناء ذلك تصدت له فقام بقتلها لتسقط غارقة في دمائها.



وعقب ذلك قام المتهم بتجريد المجني عليها من ملابسها ومارس معها الرذيلة، وتركها عارية غارقة في دمائها وغادر.



وكان رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على حلاق لاتهامه بقتل وسرقة واغتصاب سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق القبة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة.



وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة عجوز " 64 سنة " داخل شقتها بدائرة القسم، بعد انبعاث رائحه كريهة بالعقار ليتم اكتشاف الجريمة.



وعلى الفور، وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثر على جثة سيدة غارقه فى دمائها وبها 3 طعنات نافذة بالجسم، وعاريه الملابس، كما تبين وجود أثار بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات.



ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 5 قضايا، والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجنى عليها لتعاطى المواد المخدرة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها خطط لسرقتها.



وفى سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحى الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجنى عليها من نافذة المطبخ واستل سكين عُثر عليه بداخله، ولدى شعور المجنى عليها به حاولت الإمساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدمًا السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، استولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى.



وأضاف، أنه تخلص من المفاتيح المستولى عليها، وملابسه الملوثة بالدماء التى كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.