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حوادث

تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها فى الخليفة

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:37 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذا بالفرار، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة تسليم تقرير التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وضبط المتهم للتحقيق معه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في الواقعة، أن السبب يعود إلى خلافات على مصروفات المنزل.

وأضافت التحقيقات أن، المتهم والمجني عليها دائما التشاجر والخلافات، وقبيل ارتكاب الواقعة كانت غاضبة وأقامت فترة لدى أهلها، وأمس نشبت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بذبحها ولاذ بالفرار.

تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفاده تلقيه بلاغًا من قسم شرطة الخليفة، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.

وعلى الفور، انتقل ممثلوا الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.

بعمل التحريات دلت، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم أحمد قدري رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.

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