السيسى يلتقى رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثانى فى الائتلاف الحاكم باليابان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم السبت بمقر إقامته بيوكوهاما "ناتسو ياماجوشي"، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان.



فيما أشاد رئيس حزب كوميتو بالعلاقات التاريخية الممتدة الثنائية التي تجمع ما بين مصر واليابان، مشددا على أهمية التعاون مع مصر في شتى المجالات خاصة مع الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الرئيس اعتزاز مصر، حكومةً وشعبًا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدًا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.



كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، حيث أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.



وأعرب رئيس حزب كوميتو عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة وإنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.