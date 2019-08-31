دراسة: علاجات "انقطاع الطمث" قد تصيب بـ"سرطان الثدى"

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ضئيلة عند النساء اللواتي يتّبعن علاجا بالهرمونات للحد من آثار انقطاع الطمث، وفق ما كشفت دراسة واسعة النطاق نشرت نتائجها حديثًا، حيث كانت دراسات سابقة قد تطرّقت إلى هذا الرابط، لكنّ المقال الذي نشر في مجلة "ذي لانست" البريطانية في عددها الصادر الجمعة يذهب أبعد من ذلك، من خلال تحديد نسب مئوية للخطر المرتبط بكل نوع من العلاجات، فضلا عن الإشارة إلى أن هذا الخطر يبقى قائما بعد 10 سنوات على الأقل من وقف العلاج على الرغم من تراجعه.



وقد استعرض المقيّمون على هذه الأبحاث 58 دراسة وبائية حول الموضوع شملت أكثر من 100 ألف امرأة في المجموع.



وكانت غالبية تلك الأبحاث دراسات رصد، أي أنها تظهر رابطًا إحصائيا لكنها لا تثبت علاقة سببية بين الإصابة بالسرطان ونوع العلاج المعتمد.



فعلى سبيل المثال، تواجه امرأة تخضع خلال خمس سنوات لعلاج من هذا النوع يشمل تناول الإستروجينات والبروجسترون بانتظام خطرا نسبته 8.3% للإصابة بسرطان الثدي في خلال السنوات الـ20 التي تلي البدء بالعلاج، علمًا أن هذا الخطر يقدّر بـ6.3% عند امرأة في السنّ عينها لا تتبّع أي علاج من هذا القبيل.



أما في حال كانت المرأة تتناول الإستروجينات والبروجسترون بشكل متقطّع خلال المدّة عينها، فيقدّر هذا الخطر عندها بـ7.7% وإذا اقتصر العلاج على الإستروجينات، يتراجع الخطر إلى 6.8%، بحسب الباحثين.