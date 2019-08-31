سقوط عاطل بحوزته بندقية غير مرخصة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل متهم بحيازة سلاح ناري "بندقية" دون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وردت معلومات للرائدان عمر مبارك ومحمد الماوى معاونا مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة "كريم.أ" عاطل لسلاح نارى "بندقية" دون ترخيص.



عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته السلاح الناري، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

