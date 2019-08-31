تونس.. انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية فى الخارج

تنطلق اليوم السبت، الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خارج تونس، وسط تعهدات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب بعد حوالي أسبوعين.



وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بو عسكر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددهم 6، لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الانتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.



وأضاف، فاروق بوعسكر، أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين في الخارج، مشيرا الى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، إضافة إلى وجود ما بين 1000 و1200 عضو مكتب اقتراع.



بدوره، أكد بوعسكر، أن الهيئة ستتّبع لدى مراقبتها للحملة الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية مع احترام تشريعات البلدان المضيفة.



كما كشف فاروق بوعسكر، أن هيئة الانتخابات ستتلقى، الجمعة، من المحكمة الإدارية الأحكام النهائية بخصوص الطعون التي رفعها أربعة مترشحين كانت الهيئة قد أسقطت ترشحاتهم، وستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 31 أغسطس الجاري.