فيديو.. فتاة مصرية تُقرر تجميد بويضاتها لحين الزواج





أثارت فتاة مصرية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها تجميد بويضاتها، حفاظًا على فرصتها في الإنجاب، في حال تأخر زواجها.وقالت "ريم مهنا" عبر فيديو نشرته على صفحتها الشخصية "فيس بوك": بما إني لسة متجوزتش فأنا جمدت بويضاتي، مشيرة إلى أن الطبيب حينما أبلغته بالأمر اندهش من القرار، وقال: "أنا عمري ما سمعت إن فى واحدة فى مصر طلبت الطلب ده".وأضافت: "تجميد البويضات هي عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق 3 فتحات بالبطن بحجم صغير جدًا لا يوجد لهم أي أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها في ثلاجة لتتم عملية التجميد، ويتم حفظها لمدة 20 أو 30 عاما وتكون صالحة للاستخدام".وتابعت: "لو اتجوزت وحصل حمل طبيعي، خلاص تمام مش هحتاج لها، ولكن لو محصلش حمل هعمل حقن أنابيب للبويضات بتاعتي".وعن مشاركتها الفيديو، قالت: "شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب، أولها لو واحدة عاوزة تعمل كده تاخد الفكرة وثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات".وعن سبب قدومها على تلك التجربة، أوضحت: "أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي فى رسم خريطة حياتي فى العمل وهذا مناسب لي".وأشارت ريم، إلى أنها لا تتكهن بحساب الفترة التي ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذي ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا فى سن متأخر بعد الأربعين ويكون وضع الإنجاب صعب فى هذا السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل فى هذه المرحلة لعدم الاستعجال فى الزواج.