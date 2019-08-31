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رياضة

الأهلى يتفق مع مدرب سويسرى والإعلان خلال ساعات

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يكشف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال ساعات.

وكان وفد من الأهلي برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي قد سافرا الاثنين الماضي في جولة أوروبية لاختيار مدرب الفريق الجديد.

وأوضح مصدر أن وفد الأهلي يتواجد في سويسرا حاليا، وأتم الاتفاق مع أحد المدربين هناك.

وأوضح المصدر، أن وفد الأهلي عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، مدرب أندرلخت البلجيكي السابق.

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