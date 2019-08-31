مقتل 9 منشقين عن حركة "فارك" فى عملية عسكرية بكولومبيا

أكد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، أمس الجمعة، مقتل تسعة منشقين عن ميليشيا حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي كان قد تم حلها، وذلك في مقاطعة كاكويتا جنوبي البلاد، الخميس الماضي.



وقال دوكي: "في الليلة الماضية، سمحت لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في كولومبيا بتنفيذ عملية هجومية ضد هذه العصابة من مجرمي الإرهاب والمخدرات".



وأوضح الرئيس أن الأشخاص التسعة الذين قتلوا هم "من فلول مقاتلي حركة فارك، وهم الآن جزء من منظمات إجرامية تسعى إلى تحدي كولومبيا".



ومن بين مقاتلي الميليشيا السابقين الذين قتلوا خلال العملية التي جرت في المنطقة الريفية بمدينة سان فيسينتي ديل كاجوا، "جيرالدو كوتشو" الذي تورط، وفقًا لما ذكره دوكي، في أنشطة إجرامية مثل تهريب مخدرات وابتزاز واختطاف.



وحذر دوكي من أن جميع المنشقين عن الميليشيا، الذين يحملون السلاح مرة أخرى ويبدأون في ارتكاب جرائم، سيواجهون نفس المصير في الأراضي الكولومبية.