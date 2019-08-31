رئيسة وزراء كندا السابقة تعتذر عن تمنيها ضرب الإعصار لمنتجع ترامب

قدمت رئيسة الوزراء الكندية السابقة كيم كامبل اعتذارها بعد أن أثارت جدلًا واسعًا في كندا والولايات المتحدة، حيث غردت على "تويتر" قائلة إنها تأمل في أن يضرب الإعصار "دوريان" منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مار لاجو" في ولاية فلوريدا.



وكتبت كامبل- أول رئيسة وزراء لكندا- عبر "تويتر" قائلة: "لقد حذفت تويتي عن الإعصار ومار لوجو، وأعتذر بصدق لكل من شعر بالإساءة، لقد كان المقصود منه سخرية وليس رغبة خطيرة في الأذى".



كانت كامبل قد كتبت أمس عبر "تويتر": "أتمنى في ضربة مباشرة لمنتجع في مار لاجو!"



يذكر أن كامبل تولت رئاسة الوزراء في كندا لأقل من خمسة أشهر بعد استقالة رئيس الوزراء برايان مولروني في عام 1993.