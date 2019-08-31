اليوم.. مصر للطيران تسير 20 رحلة لنقل ضيوف الرحمن إلى القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، ٢٠ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل ٣٤٠٠ حاج، بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ١٧٠٠ حاج، من بينهم رحلتين شارتر لحجاج مدينة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٧٠٠ حاج، من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف بخلاف رحلات العمل.



وكانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، استقبلت أمس الجمعة، 16 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران، لنقل ٣١٠٠ حاج، بواقع ٧ رحلات من جدة لنقل ١٥٠٠ حاج، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.