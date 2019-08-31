واشنطن: ما كان يجب الوثوق بظريف بشأن عدم توجه الناقلة إلى سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، اليوم السبت، إنه ما كان يجب الوثوق بتعهدات ظريف لبريطانيا بشأن عدم توجه الناقلة أدريانا داريا إلى سوريا.



يأتي هذا فيما صرح بومبيو بأن، واشنطن لديها معلومات مؤكدة بأن الناقلة الإيرانية أدريانا في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري، وليس الى أي مكان أخر.



كانت وزارة الخزانة الامريكية قد أعلنت في اليوم السبت ادراج الناقلة الايرانية على القائمة السوداء لديها، فضلا عن فرض عقوبات على ربان الناقلة.



كانت السلطات البريطانية قد احتجزت أدريانا في جبل طارق زاعمة بأنها كانت تحمل النفط الإيراني وكانت عازمة على التوجه لسوريا، منتهكة بذلك كل العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها من قبل كلًا من الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.