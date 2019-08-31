سي إن إن: "أمريكا" تأمر بوقف تدخين السجائر الإلكترونية

حذرت مدينة ميلووكي أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية المقيمين فيها بالتوقف فورًا عن استخدام السجائر الإلكترونية، وفقًا لقناة سي إن إن الأمريكية.



جاء هذا بعد أن تم نقل 16 شخصًا إلى المستشفى مصابين بالتهاب رئوي كيميائي لدرجة أن بعضهم وضعوا على أجهزة التنفس الصناعي، وهو مرض شديد يسبب التهابًا في الرئة، وفق ما ذكره قسم الصحة فى ميلووكي.



وقال المسؤولون إن، الصلة بين استخدام السجائر الإلكترونية وأمراض الجهاز التنفسي غير مفهومة تمامًا، لكن فى الوقت نفسه، ينصحون السكان بالتوقف عن استخدام هذا النوع من التدخين.



وقال مسؤولو الصحة في ويسكونسن إنهم على علم بوجود 32 حالة من أمراض الرئة، منها 11 حالة لا تزال قيد التحقيق.



وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بأمريكا إنه، تم الإبلاغ عن 193 حالة على الأقل من أمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة.