اندلاع حريق داخل استوديو الأخبار بتلفزيون لبنان

نشب حريق مروع فى استوديو الأخبار بالتليفزيون الحكومي بلبنان، بسبب ماس كهربائي، وعملت عناصر الدفاع المدني على السيطرة عليه وإخماده.



وقطع التلفزيون البث المباشر، واستبدل بها برامج مسجلة.



ووصل وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح إلى مبنى التلفزيون لتفقده بعد الحريق، وتوصل إلى أن سبب انبعاث الدخان ناتج عن ذوبان بطاريات قديمة بسبب الحر الشديد في غرفة جانبية في الطابق الثاني تحت الأرض، ما أدى إلى انبعاث دخان إلى الاستديو.



يذكر أن النشرة المسائية للأخبار، التي تُبث في تمام منتصف الليل بالتوقيت المحلي، غابت عن تليفزيون لبنان، بسبب فصل الكهرباء عن استوديو الأخبار، وحفاظا على سلامة العاملين.