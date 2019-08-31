بيكيه يتحدث عن مانشستر يونايتد ويأمل بفوزه بلقب الدورى الإنجليزى

أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الحالي ومانشستر يونايتد السابق، عن أمنيته في أن يتمكن هاري ماجواير في مساعدة الشياطين الحمر، على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتدرج بيكيه في أكاديمية مانشستر يونايتد، وشارك مع الفريق الأول في 12 مباراة، قبل الرحيل إلى برشلونة في عام 2008، وأصبح منذ ذلك الحين من أفضل المدافعين في العالم.



ويدرك الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا، حجم الضغوطات التي يعاني منها اللاعبون للتألق على ملعب أولد ترافورد، ولكنه يثق في قدرة ماجواير على تحقيق النجاحات مع الشياطين الحمر، بعد انتقاله للفريق قادمًا من ليستر سيتي هذا الصيف، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم.



وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس": "حدث نفس الأمر من قبل مع فان دايك، وقبلها بـ10 سنوات مع ريو فيرديناند، سبق وأن استثمر مانشستر من قبل في الكثير من المدافعين الجيدين، وهاري ماجواير من المدافعين العظماء".