مساعد سارى: نحن يوفنتوس وعلى دراية جيدة بقوتنا

شدد جيوفاني مارتيوتشيلو، مساعد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أهمية مباراة اليوم التي ستجمع فريقه بنظيره نابولي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي.



وقال مارتيوتشيلو، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "ساري دائمًا كان حاضرًا في الكونتيناسا (مقر التدريبات)، إنه بحالة جيدة. سنجري تحضيراتنا النهائية هذا المساء وسنرى ما إذا كان سيتمكن من الحضور اليوم.



وأضاف: "مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا صعبة وبها تحديات، وعلينا العمل من أجل التحسن، ومع ذلك، فنحن يوفنتوس وعلى دراية جيدة بقوتنا".



وأوقعت القرعة التي أقيمت الخميس في إمارة موناكو الفرنسية يوفنتوس في المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد وبايرليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.