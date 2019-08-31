54 إصابة بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال على "مسيرات العودة"

أصيب نحو 54 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمطاط، مساء الجمعة، خلال قمع قوات الإحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الـ(72) من مسيرات العودة، التي حملت عنوان "الوفاء للشهداء".



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 54 إصابات منها 30 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بينهم مسعف وصحفي.



وتوافد الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات العودة بدءً من رفح وخان يونس جنوبًا مرورًا إلى البريج ووصولًا لغزة وجباليا شمال القطاع، تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.