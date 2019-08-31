الطاقة الذرية: إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووى

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب.



وطالبت الوكالة طهران بالتعاون الكامل، للالتزام بالاتفاق الموقع مع القوى الدولية عام 2015، مشيرة إلى أن مخزون اليورانيوم الإيراني وصل لـ 241 كيلوا جرام متجاوزًا حد 202 كيلوا جرام المتفق عليه.



وكذلك تخطت طهران الحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمئة.



وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كلغ، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 بالمئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.



وتقول طهران، إنها ستواصل خرق حدود الاتفاق واحدًا تلو الآخر حتى تحصل على المكاسب الإقتصادية التي وعد بها الاتفاق.