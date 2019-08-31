ليوناردو: عرض برشلونة لضم نيمار ليس كافيًا لسان جيرمان

قال ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أمس الجمعة، إن ناديه لم يقترب من التوصل لاتفاق بعودة نيمار إلى برشلونة؛ لأن عرض بطل إسبانيًا ليس كافيًا حتى الآن.



واهتمت وسائل الإعلام بمحاولات إعادة ضم نيمار إلى برشلونة بعد عامين من انتقاله لصفوف بطل الدوري الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (247.40 مليون دولار)، لكن لم يعد أمام الناديين سوى فترة قصيرة قبل غلق باب الانتقالات يوم الإثنين المقبل.



وقال ليوناردو، بعد فوز سان جيرمان "2- صفر" على ميتز وغياب نيمار عن هذه المباراة، إن بطل فرنسا لن يبيع اللاعب إلا بالسعر الذي يريده وهو السعر الذي لم يعرضه برشلونة بعد.