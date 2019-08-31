ترامب يطالب بكين بالتصرف "بإنسانية" مع تظاهرات هونغ كونغ

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بكين بأن تتصرّف "بإنسانيّة"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيّدة للديموقراطيّة في هونغ كونغ وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانيّة السابقة.



وأكّد ترامب، أيضًا أنّ الضغط الإقتصادي الأميركي على الصين ساهم في منع السلطات من شنّ حملة أكثر صرامة ضدّ المتظاهرين المؤيّدين للديموقراطيّة في هونغ كونغ.



وقال في البيت الأبيض إنّ "عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض" التوتّر هناك.



ومارس الرئيس الأميركي ضغوطًا على الصين عبر ربط ملفين ساخنين أحدهما دبلوماسي ويتمثل بالأزمة في هونغ كونغ والآخر اقتصادي وهو المفاوضات التجارية بين البلدين.