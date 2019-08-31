دقيقة حداد على ابنة إنريكى فى جولة الليجا

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني، أن مباريات المسابقة بقسميها الأول والثاني، ستشهد وقوف الجميع قبل بدايتها دقيقة حدادًا على روح ابنة لويس إنريكي، المدير الفني السابق للماتادور.



وقالت رابطة الدوري الإسباني، في بيان لها: "نود أن نعرب عن خالص تعازينا للويس إنريكي وجميع أفراد أسرته، نتحد معهم في آلامهم خلال هذه اللحظات العصيبة".



من جانبه، طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يقف الجميع دقيقة حدادًا على ابنة انريكي قبل جميع المباريات في جميع المسابقات الرسمية التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل.



كما طالب الاتحاد الإسباني، نظيره الأوروبي بأن يقف الجميع دقيقة حدادًا على ابنة إنريكي قبل انطلاق مباراتي إسبانيا الدوليتين أمام رومانيا وجزر الفارو في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.