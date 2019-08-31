الخارجية الأمريكية: "أدريان داريا 1" فى طريقها إلى ميناء طرطوس السوري

قال وزير الخارجية الامريكي مايكل بومبيو، اليوم السبت، لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة "أدريان داريا 1" في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخزانة الأمريكية أنها أدرجت الناقلة الايرانية على قائمتها السوداء، كما فرضت عقوبات على ربانها، بعد انتشار أنباء تفيد أن الناقلة الإيرانية في طريقها إلى ميناء تركي.



يذكر أن، بومبيو حذر في وقت سابق بأن واشنطن ستلاحق الراعي الأول للارهاب العالمي" ايرانط" وسوف تحارب كل من يمد يديه إلى هذا النظام الايراني.



جدير بالذكر انه تم الافراج عن الناقلة الإيرانية من قبل سلطات جبل طاق، حيث احتجزت بريطانيا الناقلة زاعمة انها تحمل النفط وتتجه الى سوريا.