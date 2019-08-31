ترامب: أمريكا تجرى مفاوضات جيدة مع طالبان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات جيدة مع طالبان لكن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الحركة بشأن السلام في أفغانستان.



أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.



وكانت طالبان، قد قالت يوم الأربعاء، إنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد طالبان بألا تصبح البلاد ملاذا للمتشددين الدوليين.



وقال ترامب، أمس الخميس، إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضها إلى 8600 لكنها ستبقى هناك حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.