رودجرز: تشيلويل جاهز للتألق مع ليستر ومنتخب إنجلترا

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إن الظهير الأيسر بن تشيلويل تعافى من إصابة بسيطة أعلى الساق وبات جاهزًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.



وغاب اللاعب البالغ عمره 22 عامًا عن آخر ثلاث مباريات لليستر في كل المسابقات لكنه انضم لتشكيلة إنجلترا قبل خوض مباراتين بتصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام بلغاريا وكوسوفو.



وقال رودجرز، في مؤتمر صحفي: "لقد عاد إلى التشكيلة وسيكون جاهزًا، وحدث نقاش بين النادي والاتحاد الإنجليزي ولو لم يكن جاهزًا ما كنا سنوافق على انضمامه".



وعاد ويلفريد نديدي لاعب وسط نيجيريا إلى التشكيلة أيضًا وبات قادرًا على مواجهة بورنموث بعد التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته لمدة أسبوعين، ومن بينها الفوز بركلات الترجيح على نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، يوم الأربعاء.



وأصيب ويس مورجان قائد يستر في مباراة الدور الثاني من الكأس، وسيخضع لفحوص قبل تحديد إمكانية اللعب أمام بورنموث.



وقال رودجرز: "ربما كان بوسعنا إشراكه (نديدي) في مباراة منتصف الأسبوع، لكن فضلنا منحه راحة حتى يخوض المزيد من التدريبات،

ويس خرج مصابا بسبب مشكلة في الظهر، وننتظر نتائج الفحوص النهائية".