"هواوى" تطلق جوالها الجديد"ميت 30"

تعتزم "هواوي" إطلاق جوالها الذكي المقبل "ميت 30" من خلال حدث بميونخ في ألمانيا 19 من سبتمبر، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي" عن مصدر على دراية بالأمر.



وأشار المصدر إلى أن الشركة الصينية ستطلق الجوال الجديد الذي قد لا يضم تطبيقات "جوجل"؛ بسبب وضع "هواوي" على القائمة السوداء التي تحظر على الشركات الأمريكية بيع منتجاتها إلى "هواوي" دون الحصول على تراخيص.



وسيعمل "ميت 30" بأحدث معالجات الشركة "كيرين 990"، الذي لم تكشف عنه بعد، كما أن الجوال سيكون قادرًا على دعم شبكات الجيل الخامس.



وقال متحدث باسم "جوجل" إن "ميت 30" لا يمكن أن تُباع بتطبيقات مرخصة من "جوجل"؛ بسبب وضعها على قائمة الكيانات الأمريكية.



ورغم أن "هواوي" أطلقت مؤخرًا نظامها التشغيلي الخاص "هارموني أو إس"، فإن المصدر أوضح أنه لن يكون المشغل لـ"ميت 30" قائلًا: لن نطلق "هارموني" في الجوال الذكي في ذلك الوقت القصير.