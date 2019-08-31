أرباح بنوك بريطانيا قد تهبط 25% حال الخروج من الاتحاد الأوروبى

كشف محللون لدى سيتي جروب، في مذكرة بحثية أن البنوك البريطانية تواجه هبوطًا قد يصل إلى 25% في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وقال المحللون في المذكرة التي نُشرت الخميس الماضي: "التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة، وتعثر المقترضين عن سداد القروض ستؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15-25%".



وأضاف محللو سيتي جروب: "إن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش. إس.بي.سي ولويدز قد يكون أقل حدة، إذ إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا في أسعار الأسهم".



وكان رويال بنك أوف سكوتلند قد أوضح في الثاني من أغسطس الجاري، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام القادم، وأن بعض العملاء تأثروا بالفعل.