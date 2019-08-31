سلة الشارقة تضم الأمريكى أودى باسيت

ضم فريق الشارقة لكرة السلة المحترف الأمريكي أودي باسيت، استعدادًا لاستحقاقات الموسم الجديد ولخوض منافسات البطولة العربية بالمغرب في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر المقبل.



وأعرب أودي "33 عامًا"، الذي سبق له اللعب في الدوري الفرنسي والدوريات الأوروبية بالإضافة إلى الدوري الكوري، عن سعادته بالتواجد لأول مرة في المنطقة العربية من بوابة نادي الشارقة، وأكد أن طموحه مع الشارقة كبير من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد جماهيره.



وأكد علي الأميري مشرف كرة السلة في نادي الشارقة، أن أودي مكسب كبير للفريق في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والخارجية، لا سيما وأن الشارقة بطل الخليج موسمين على التوالي، ويتطلع لمواصلة تميزه هذا الموسم.