سيرينا تواصل زحفها فى أمريكا المفتوحة

اقتربت سيرينا وليامز خطوة أخرى من معادلة الرقم القياسي، لعدد مرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى، البالغ 24 لقبًا، بانتصار مريح (6-3) و(6-2) على التشيكية كارولينا موخوفا، لتبلغ دور الـ16 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



واحتفظت موخوفا، التي بلغت دور الثمانية في بطولة ويمبلدون، بإرسالها لتتقدم 3-2 في بداية اللقاء، وهو الأول لها في مسيرتها أمام سيرينا.



لكن بطلة أمريكا المفتوحة ست مرات زادت من وتيرة الأداء، وفازت بالأشواط السبعة التالية لتسيطر على اللقاء.



واستفادت سيرينا من الأداء السيئ على الإرسال لمنافستها موخوفا، وكسرت إرسالها خمس مرات، بما في ذلك في الشوط الأخير، حيث ضمنت الفوز بعد أن سددت التشيكية ضربة خلفية إلى خارج الملعب.