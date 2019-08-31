أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ59.25 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الصباحية السبت، نحو 3%، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.2 دولار للبرميل، أو 2.5%، لتبلغ عند التسوية 59.25 دولار للبرميل.



كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 2.8%، لتسجل عند التسوية 55.10 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نشر أمس الجمعة إن، إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع لثاني شهر على التوالي في يونيو الماضى مع انخفاضه 33 ألف برميل يوميًا إلى 12.08 مليون برميل يوميًا.



وهبطت أسعار النفط حوالي 20% منذ أن سجلت أعلى مستوى لها للعام 2019 في أبريل، فيما يرجع جزئيًا إلى مخاوف بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررًا بالإقتصاد العالمي وتضعف الطلب على النفط.