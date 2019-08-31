ارتفاع عدد ضحايا حريق كاليفورنيا إلى 71 قتيلا

قُتل ما يصل إلى 71 شخصًا في حريق هائل في ولاية كاليفورنيا الشمالية، حيث أُبلغ عن فقد أكثر من 1000 شخص في أكثر حرائق الغابات فتكًا في البلاد خلال قرن من الزمان، حسبما أفادت "سكاي نيوز" اليوم السبت.



وقال كوري هونيا في مقاطعة بوتي إن العدد الكبير من الأشخاص المفقودين ربما يشمل بعض الذين فروا من الحريق ولا يدركون أنهم أُبلغ عن فقدهم. وقال إنه يجعل القائمة عامة بحيث يمكن للناس أن يروا ما إذا كانوا متواجدين فيها ويدعون السلطات إلى أنهم نجوا.



وقال هونيا عن الازمة المبكرة في الأسبوع الماضي "الفوضى التي كنا نتعامل معها كانت استثنائية.. نحن الآن نحاول العودة والتأكد من أننا نحسب الجميع".



وقد نزح حوالي 52000 شخص إلى الملاجئ، ومنازل الأصدقاء والأقارب، وإلى المنازل – وإلى موقف سيارات وول مارت وحقل مجاور في شيكو، على بعد عشرات الأميال من الرماد.