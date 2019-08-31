مواد طبيعية تغنيكى عن صالون التجميل لإطالة أظافرك

إذا كنت تعانين من الأظافر القصيرة أو أن أظافرك تستغرق الكثير من الوقت لتنمو فإن الطبيعة قدمت لكي العديد من المواد الطبيعية التي تساعدك على نمو أظافرك سريعا، دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجميل أو الذهاب لصالون التجميل ودفع الكثير من الأموال.



عصير الليمون

الليمون بشكل عام غني العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم البشري، كما يمكن أن يساعد عصير الليمون في تفتيح أظافرك وإزالة البقع، كما أن فيتامين C يعزز نموًا أقوى باستخدام القطن، اسحبي عصير الليمون فوق كل ظفر واتركه حتى يجف.



يمكنك أيضا استخدام شريحة من الليمون مباشرة على الظفر، قومي بذلك مرتين في الأسبوع، بعد ذلك ضعي مرطب غني.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مرطب للغاية ويمكن أن يساعد في تقوية أظافرك وتنعيم البشرة، به خصائص مضادة للفطريات والتي تعتبرعظيمة إذا كنت عرضة للعدوى بالأظافر.

لعلاج مغذي، ضعي زيت جوز الهند الدافئ لمدة 20 ثانية في الميكروويف ودلكي به البشرة قبل النوم، ارتدي زوجًا من القفازات القطنية الرفيعة خلال الليل.



خل التفاح

يحتوي Apple Cider Vinegar أيضًا على علاج مضاد للفطريات، لذلك يجب تجريبه إذا كنت تعاني من التهابات الأظافر الفطرية، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب فقدان أظافرك المصابة.