فافرينكا فى دور 16 بأمريكا المفتوحة بعد فوز بشق الأنفس

واجه البطل السابق ستانيسلاس فافرينكا صعوبات كبيرة قبل أن يفوز على الإيطالي باولو لورينتسي 6-4 و7-6 و7-6 ليصل إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الجمعة.



وتألق فافرينكا وأنقذ 11 من 13 فرصة لكسر إرساله خلال المباراة على مدار حوالي ثلاث سنوات ليضمن الظهور في دور الستة عشر لأول مرة منذ حصد اللقب في 2016.



وفي المجموعة الأخيرة كسر فافرينكا إرسال لورينزو وحصل على فرصة لحسم المباراة في ضربات إرساله لكن اللاعب الإيطالي انتفض وكسر إرسال منافسه ثم حافظ على شوط إرساله ليتقدم 6-5.



ونجح اللاعب السويسري في الحفاظ على شوط إرساله قبل اللجوء إلى شوط فاصل.



وسيلعب فافرينكا في المباراة المقبلة مع نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف الأول أو الأمريكي دينيس كودلا.