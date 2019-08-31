رجل دين إيرانى بارز يستبعد عقد محادثات بين طهران وواشنطن

قال آية الله أحمد خاتمي، رجل الدين الإيراني البارز، الجمعة، في إشارة إلى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، إن إيران ليست "مجنونة" للتفاوض مع يخلفون وعودهم.



وأوضحت صحيفة (طهران تايمز) نقلا عن خاتمي قوله "كما قال المرشد الأعلى، لن تكون مفاوضات مع الولايات المتحدة وتتفق السلطات والشعب على هذا."



وقال إن "المفاوضات تحت ضغط استسلام ولن تتسامح الأمة الإيرانية مع هذا العار أبدا."



وأضاف أن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب في حاجة إلى إحضار إيران إلى طاولة المفاوضات، و"لكن في ضوء المنهج التي تتبعه الولايات المتحدة وترامب، سيأخذون هذا الحلم إلى حافة الهاوية.