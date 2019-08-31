بعيدًا عن المهرجان.. إيناس عبدالدايم تمنح 3 جوائز فى ختام القومى للمسرح

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12 التي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، عن 3 جوائز بعيدا عن جوائز المهرجان التي تم إعلانها، وجاءت الجائزة الأولى: طباعة أفضل نص مسرحي في مسابقة لينين الرملي والتي فاز بها محمد رفعت عن نص "المتسولون" في الهيئة المصرية العامة للكتاب.



أما الجائزة الثانية فهي طباعة الدراسة النقدية في مسابقة النقد المسرحي والمعروف باسم الدكتور فوزي فهمي والتي فاز بها الناقد خالد رسلان مناصفة مع إبراهيم الحسيني في الهيئة العامة للكتاب.



وتأتي الجائزة الثالثة ممثلة في استضافة أفضل عرض مسرحي للطفل من قبل دار الأوبرا المصرية على أحد مسارحها.