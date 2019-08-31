وزير الدفاع العراقى: سنتخذ إجراءاتنا العسكرية ضد أى اعتداء خارجى

توعد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بإجراءات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد أي اعتداء خارجي.



ونقل بيان لوزارة الدفاع العراقية عن الشمري قوله أثناء ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الذي يضم كبار القادة العسكريين "أن أي اعتداء على أي جهة عراقية يعد اعتداء على العراق".



واضاف "سنتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أي جهة عراقية" مشددا على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق".



ولم يوضح الشمري طبيعة الرد العسكري الذي يمكن أن تقوم به بلاده كما لم يكشف صراحة عن سبب إطلاق هذه التصريحات.



وكانت عدد من مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي العراقي قد تعرضت في الآونة الأخيرة الى تفجيرات مجهولة المصدر نسبها البعض لغارات بطائرات مسيرة خارجية.