"سينما مصر" يحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة من القومى للمسرح

حصل عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ١٢، والتي اختتمت فعالياتها منذ قليل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ووقف خالد جلال على المسرح بصحبة أبطال عرضه الذي يصل عددهم لـ٦٧ فنان وفنانة ليلتقطوا الصور التذكارية احتفالا بجائزة العرض.



عرض "سينما مصر" هو مشروع تخرج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفني، ويشارك فيه ٦٧ موهبة جديدة اختارهم خالد جلال بعناية شديدة، ويقدم العرض بشكل يومي علي مسرح مركز الإبداع الفني في تمام الساعة الثامنة مساءً ما عدا الأربعاء.



يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ١٢ أقيمت على مدار ١٤ يوما، بداية من ١٧ أغسطس وصولا إلى ٣٠ أغسطس، وشارك ٧٠ عرضا في ثلاث مسابقات مختلفة وحقق المهرجان نجاح كبير في دورته التي اختتمت أمس تحت رئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.