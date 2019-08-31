الروبوت "فيودور" يشتكى من تهديد رائد فضاء له بمطرقة

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن تدريبات الروبوت "فيودور" على متن محطة الفضاء الدولية، بدأت بخلاف مع البشر، حينما رأى الرجل الآلي مطرقة بيد رائد فضاء.



ونقلت الوكالة عن الروبوت قوله اليوم السبت اقترح رائد الفضاء أليكسي نيكولايفيتش أفشينين، خلال عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص بي، استخدام مطرقة ومفتاح صوامل، اضطرت إلى إطلاق عملية التشغيل التلقائي لتجنب المزيد من مشاكل الحوار مع أليكسي نيكولاييفيتش".



وفي وقت سابق لهذه التغريدة، بثت وكالة "ناسا" محادثات رواد فضاء مع خبراء من مركز مراقبة المهمة الروسي، حيث أصبح معلوما أن رائد الفضاء أفشينين واجه صعوبة في تشغيل الطاقة الكهربائية للروبوت، ما اضطره لاستخدام مفتاح صوامل للضغط على زر التشغيل المثبت على كتف الروبوت، وحاول أيضا استخدام مطرقة.



واقترح خبراء المركز الروسي الأرضي، استبدال البطاريات في نظام الروبوت، ولكن في النهاية تمكن رائد الفضاء من تشغيل "فيودور" فقط بعد 10-15 محاولة.