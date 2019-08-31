بومبيو: مستمرون فى فرض عقوباتنا على الراعى الأعلى للإرهاب فى العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سوف نستمر في فرض عقوباتنا على الراعي الأعلى للإرهاب في العالم، وأي شخص يحاول تقديم الدعم للنظام الخارج عن القانون في إيران سيتم ملاحقته ومحاكمته.



يأتي هذا فيما أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل لها من قليل، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بيانا قالت فيه أنها أدرجت ناقلة النفط الايرانية أدريانا جريس سابقا على القائمة السوداء، كما أنها فرضت عقوبات على ربانها.



يذكر أن الناقلة الإيرانية قد تم احتجازها من قبل السلطات البريطانية في جبل طارق، حيث كانت تحمل نفطا إيرانيا ومتجهة إلى سوريا.