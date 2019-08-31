السعودية والإمارات تحذران رعاياهما من إعصار "دوريان" الأمريكى

أصدرت سفارتا السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة، كل على حدة، بيانا حذرتا فيه مواطنيهما المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.



ونشرت سفارة الإمارات في مجموعة تغريدات على "تويتر"، بيانا حذرت فيه من "حصار الأيام السبعة"، وقالت "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل".



وتابعت "الرجاء التحضير للإجلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من بعثاتنا"، داعية إياهم للاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك، أو سفارة الدولة في واشنطن.



من جهتها، نشرت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" حذرت فيها المواطنين السعوديين من الإعصار.